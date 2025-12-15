Daftar Saham yang Perlu Dicermati Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan hari ini. Oleh karena itu, ada sejumlah rekomendasi saham yang mesti dicermati.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova, merekomendasikan hold pada saham PT Indosat Tbk (ISAT) dengan target harga terdekat di Rp2.680. ISAT berpotensi melanjutkan koreksi wave (iv) untuk menguji support Fibonacci di level Rp2.230. Rebound untuk memulai wave (v) akan terjadi setelahnya apabila level tersebut tetap bertahan.

Saham PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) juga direkomendasikan hold dengan target harga terdekat di Rp2.800. JPFA diperkirakan akan melanjutkan tren naik menuju Rp2.960–Rp3.090 selama harga tidak turun di bawah Rp2.410 sebagai support krusial.

Terakhir, direkomendasikan hold pada saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) dengan target harga terdekat di Rp1.895. PGAS diperkirakan dapat segera memulai koreksi wave (ii) setelah menembus di atas resisten fraktal Rp1.895 untuk mengakhiri tren naik wave (i).

Sementara itu, Ivan Rosanova mengatakan IHSG berpotensi mengalami koreksi ke area 8.560–8.600 atau bahkan terekstensi menuju support berikutnya di 8.493 jika gagal menembus di atas 8.690.

“Di sisi lain, adanya penembusan di atas 8.690 akan membuka jalan terhadap kenaikan menuju resisten internal berikutnya di 8.742,” kata Ivan dalam risetnya, Senin (15/12).

Adapun level support IHSG berada di 8.493, 8.361, dan 8.255. Sementara level resistennya di 8.690, 8.742, 8.877, dan 8.941.