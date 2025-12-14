Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

6 Fakta IHSG 2025, Rekor Tertinggi Terus Tercipta

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |05:26 WIB
6 Fakta IHSG 2025, Rekor Tertinggi Terus Tercipta
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan resiliensi tinggi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan resiliensi tinggi, bahkan mencatat beberapa kali rekor tertinggi sepanjang 2025. IHSG sempat menyentuh level tertinggi harian di 8.720,88.

Hal ini pun membuat kinerja pasar modal Indonesia menunjukkan penguatan signifikan. Kapitalisasi pasar (market cap) bursa pun menembus sekitar Rp15.700 triliun.

Berikut fakta-fakta menarik terkait laju IHSG yang rutin mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah (all time high), Minggu (14/12/2025):

1. IHSG dan Market Cap Bursa

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan bahwa IHSG mencatatkan posisi all time high pada level 8.602,13 pada 26 November 2025.

“Juga market cap menembus Rp15.711 triliun pada tanggal yang sama,” kata Inarno dalam konferensi pers RDKB.

Secara bulanan, IHSG pada akhir November ditutup di level 8.508,71, meningkat 4,22 persen secara month to month. Sedangkan secara tahunan, indeks telah tumbuh 20,18 persen year to date (ytd).

Menurut Inarno, kinerja pasar modal domestik pada November 2025 melanjutkan tren positif yang sejalan dengan ketahanan perekonomian nasional.

“Ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global,” jelasnya.

2. Transaksi Harian Bursa

Penguatan indikator pasar modal ini juga sejalan dengan kenaikan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) investor.

“Rata-rata nilai transaksi harian atau RNTH saham pada November 2025 mencetak rekor all time high sebesar Rp23,14 triliun,” ujarnya.

3. Dipercaya Investor

Penguatan pasar saham turut didukung masuknya dana asing. Sepanjang November, investor asing membukukan net buy senilai Rp12,02 triliun, setelah pada Oktober mencatat Rp12,96 triliun.

“Hal ini menunjukkan keyakinan dan persepsi yang positif terhadap pasar modal domestik,” katanya.

 

Halaman:
1 2
