HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Naik 38 Poin ke Level 8.659 di Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |12:26 WIB
IHSG Naik 38 Poin ke Level 8.659 di Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan sesi pertama. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat pada perdagangan sesi pertama. Indeks saham naik 0,45 persen atau 38,63 poin ke level 8.659.

Siang ini, Jumat (12/12/2025), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 31,28 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp16,26 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,77 juta kali. Adapun, sebanyak 313 saham harganya naik, 339 saham harganya turun, dan 144 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 0,06 persen, sektor industri naik 0,54 persen, sektor transportasi naik 0,11 persen, sektor bahan baku naik 0,18 persen, sektor properti naik 1,88 persen. Sedangkan sektor teknologi turun 0,27 persen, sektor energi turun 0,25 persen, sektor kesehatan turun 0,52 persen, sektor keuangan turun 0,15 persen, sektor siklikal turun 0,12 persen, dan sektor nonsiklikal turun 0,74 persen.

 

