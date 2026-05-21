IHSG Kebakaran, Ditutup Anjlok 3,54% ke 6.094

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun pada sesi terakhir perdagangan. IHSG turun 223,56 poin atau 3,54 persen ke level 6.094,94.

Pada penutupan perdagangan Kamis (22/5/2026), terdapat 91 saham menguat, 700 saham melemah, dan 168 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp18,3 triliun dari 33,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,26 persen ke 616, indeks JII turun 5,27 persen ke 380, indeks IDX30 turun 2,22 persen ke 352, dan indeks MNC36 turun 2,61 persen ke 274.

Kemudian, indeks sektoral kompak berada di zona merah, yaitu sektor konsumer nonsiklikal, konsumer siklikal, properti, industri, teknologi, energi, bahan baku, transportasi, dan kesehatan. Sementara sektor keuangan dan infrastruktur menguat.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) naik 25 persen ke Rp875, PT Formosa Ingredient Factory Tbk (BOBA) naik 24,41 persen ke Rp316, dan PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) naik 23,85 persen ke Rp322.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) turun 15 persen ke Rp850, PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) turun 15 persen ke Rp374, dan PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) turun 14,98 persen ke Rp1.220.

(Feby Novalius)

