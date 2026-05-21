Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 6.366

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |09:15 WIB
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 6.366
IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 6.366 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 47,98 poin atau 0,76 persen ke level 6.366 pada perdagangan Kamis (21/5/2026). Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat di 299 juta saham dengan nilai transaksi Rp224miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 27 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kalitalisasi pasar tercatat di angka Rp11 triliun. Sebanyak 231 saham mengalami kenaikan dan 71 saham mengalami penurunan, 657 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,58 persen. Kemudian sektor non siklikal naik 0,18 persen dan sektor siklikal naik 0,97 persen.

Sektor keuangan menguat 0,30 persen, infrastruktur naik 2,70 persen, properti menguat 0,37 persen, bahan baku naik 1,40 persen. Sementara itu sekror transportasi turun 0,04 persen.

Sektor industri naik 0,94 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona hijau dengan penguatan 0,42 persen, kesehatan menguat 0,17 persen.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Hotel Fitra International (FITT) yang menguat 24,60 persen. Disusul Satria Mega Kencana (SOTS) naik 23,57 persen. Kemudian Inter Delta (INTD) naik 20,28 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Asia Pramulia (ASPR) yang terkoreksi 4,65 persen. Disusul Panca Budi Idaman (PBID) melemah 9,91 persen. Selanjutnya Jhoin Agro Raya (JARR) turun 8,55 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/278/3219588/ihsg_hari_ini-NOe8_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok ke 6.332
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/278/3219521/ihsg_hari_ini-qXNI_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke Level 6.352
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219401/ihsg_hari_ini-LtmA_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun 3,46 Persen ke 6.370
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/278/3219342/ihsg_sesi_i-HbVh_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok ke Level 6.396
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/278/3219287/ihsg-vM82_large.jpg
IHSG Masih Tertekan, Dibuka Melemah ke 6.599
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/278/3219173/ihsg_hari_ini-LSDw_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Turun ke Level 6.599
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement