IHSG Rebound, Dibuka Menguat ke Level 6.366

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 47,98 poin atau 0,76 persen ke level 6.366 pada perdagangan Kamis (21/5/2026). Pada pembukaan ini, volume perdagangan tercatat di 299 juta saham dengan nilai transaksi Rp224miliar. Adapun frekuensi yang terjadi sebanyak 27 ribu kali.

Dari sisi market cap atau kalitalisasi pasar tercatat di angka Rp11 triliun. Sebanyak 231 saham mengalami kenaikan dan 71 saham mengalami penurunan, 657 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, sektor energi mengalami penguatan sebesar 0,58 persen. Kemudian sektor non siklikal naik 0,18 persen dan sektor siklikal naik 0,97 persen.

Sektor keuangan menguat 0,30 persen, infrastruktur naik 2,70 persen, properti menguat 0,37 persen, bahan baku naik 1,40 persen. Sementara itu sekror transportasi turun 0,04 persen.

Sektor industri naik 0,94 persen. Disusul sektor teknologi berada di zona hijau dengan penguatan 0,42 persen, kesehatan menguat 0,17 persen.

Tiga besar top gainers pada pagi hari ini dipimpin oleh Hotel Fitra International (FITT) yang menguat 24,60 persen. Disusul Satria Mega Kencana (SOTS) naik 23,57 persen. Kemudian Inter Delta (INTD) naik 20,28 persen.

Sementara itu dari sisi top losers ada Asia Pramulia (ASPR) yang terkoreksi 4,65 persen. Disusul Panca Budi Idaman (PBID) melemah 9,91 persen. Selanjutnya Jhoin Agro Raya (JARR) turun 8,55 persen.

(Dani Jumadil Akhir)

