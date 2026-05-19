HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Anjlok ke Level 6.396

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |13:12 WIB
IHSG Sesi I (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup turun 3,08 persen ke level 6.396 pada penutupan perdagangan siang ini, Selasa (19/5/2026). 

Diketahui, pada sesi pembukaan, IHSG terpuruk di level 6.599. Sepanjang perdagangan, IHSG hanya mampu menyentuh level tertinggi di 6.635 kemudian menyentuh level terendah di 6.376.

Aktivitas perdagangan tercatat cukup tinggi. Volume transaksi mencapai 26 miliar lembar saham dengan nilai transaksi sebesar Rp15,1 triliun. Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1,5 juta kali transaksi.

Sementara kapitalisasi pasar tercatat berada di kisaran Rp11,1 triliun. Dari keseluruhan saham yang diperdagangkan, sebanyak 103 emiten bergerak menguat, 639 emiten melemah, dan 217 saham lainnya stagnan.

Dari sisi tiga besar top gainers, Reliance Sekuritas Indonesia (RELI) memimpin setelah melonjak 20,33 persen. Posisi berikutnya ditempati Perdana Bangun Perkasa (KONI) yang naik 14,53 persen, serta Bersama Zatta Jaya (ZATA) yang menguat 12,00 persen.

Di sisi lain, tiga saham top losers dipimpin Island Concepts Indonesia (ICON) yang turun 14,97 persen. Disusul Dafam Property Indonesia (DFAM) melemah 14,96 persen, serta Abadi Lestari Indonesia (RLCO) yang turun 14,91 persen.

 

