Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok 1,4 Persen, Sentuh Level 6.551

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |09:14 WIB
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok 1,4 Persen, Sentuh Level 6.551
IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok 1,4 Persen, Sentuh Level 6.551 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 94,34 poin atau 1,40 persen ke level 6.628,98 pada perdagangan hari ini, Senin (18/5/2026) 

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan yang cukup dalam yaitu 2,56 persen ke 6.551, dengan 113 saham di zona hijau, 462 melemah, dan 384 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,3 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 2,16 persen ke 643, indeks JII turun 3,42 persen ke 422, indeks MNC36 turun 1,93 persen ke 283, dan IDX30 turun 1,82 persen ke 364. 

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi, industri, teknologi, bahan baku, konsumer siklikal, infrastruktur, industri dan kesehatan. 

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR), PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE), dan PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Chandra Asri Pasific Tbk (TPIA) dan PT Asia Pramulia Tbk (ASPR). 
 

(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/278/3219031/ihsg-NJCe_large.jpg
IHSG Pekan Ini Diprediksi Tertekan ke 6.538-6.640 Imbas Rebalancing MSCI, Cek Rekomendasi Saham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/278/3218905/ihsg-8Lh2_large.jpg
IHSG Diprediksi Bergerak ke 6.650-6.900 Pekan Depan, Masih Dihantui Sentimen MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/278/3218345/ihsg-Ib1n_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Rugi Sepekan Usai Pengumuman MSCI: SHIP, CUAN hingga BREN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/278/3218338/saham-TriL_large.jpg
10 Saham Top Gainers saat IHSG Anjlok 3,5 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/278/3218333/ihsg-HxKW_large.jpg
IHSG Sepekan Anjlok 3,5 Persen ke 6.723 Usai Pengumuman MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218206/ihsg-zIAY_large.jpg
Pengumuman MSCI: 18 Saham Indonesia Dikeluarkan dari Indeks, Status Tetap Emerging Market 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement