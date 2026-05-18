IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok 1,4 Persen, Sentuh Level 6.551

IHSG Hari Ini Dibuka Anjlok 1,4 Persen, Sentuh Level 6.551 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah 94,34 poin atau 1,40 persen ke level 6.628,98 pada perdagangan hari ini, Senin (18/5/2026)

Semenit berjalan, IHSG melanjutkan pelemahan yang cukup dalam yaitu 2,56 persen ke 6.551, dengan 113 saham di zona hijau, 462 melemah, dan 384 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp1,3 triliun, dengan volume 1,8 miliar lembar saham.

Indeks LQ45 turun 2,16 persen ke 643, indeks JII turun 3,42 persen ke 422, indeks MNC36 turun 1,93 persen ke 283, dan IDX30 turun 1,82 persen ke 364.

Untuk indeks sektoral semua kompak berada di zona merah seperti energi, konsumer non siklikal, keuangan, properti, transportasi, industri, teknologi, bahan baku, konsumer siklikal, infrastruktur, industri dan kesehatan.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR), PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE), dan PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI).

Sedangkan top losersnya dihuni oleh PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Chandra Asri Pasific Tbk (TPIA) dan PT Asia Pramulia Tbk (ASPR).



(Dani Jumadil Akhir)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.