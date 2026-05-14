IHSG Sepekan Anjlok 3,5 Persen ke 6.723 Usai Pengumuman MSCI

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah selama periode perdagangan pekan pendek 11–13 Mei 2026. IHSG melemah di tengah pengumuman MSCI. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup anjlok 3,53 persen.

"Perubahan terjadi pada pergerakan IHSG selama sepekan sebesar 3,53 persen sehingga ditutup pada level 6.723,320, dari posisi 6.936,396 pada pekan lalu,” tulis Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Sejalan dengan penurunan indeks, kapitalisasi pasar bursa juga terkontraksi 4,68 persen menjadi Rp11.825 triliun.

Selain itu, aktivitas transaksi harian turut mengalami penyesuaian. Rata-rata Nilai Transaksi Harian turun 18,78 persen menjadi Rp18,82 triliun.

Kemudian Rata-rata Volume Transaksi Harian berubah 22,01 persen menjadi 35,76 miliar lembar saham dan Rata-rata Frekuensi Transaksi Harian mengalami perubahan 0,56 persen menjadi 2,53 juta kali transaksi.

Aksi investor asing mencatatkan jual bersih senilai Rp1,531 triliun pada Rabu (13/5), sehingga total nilai jual bersih asing sepanjang tahun 2026 mencapai Rp40,823 triliun.