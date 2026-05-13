Harga Bawang Merah Rp70 Ribu, Cabai Makin Pedas dan Minyak Goreng Rp28.500 per Liter

JAKARTA - Harga bawang, beras, cabai, daging, hingga minyak goreng mengalami kenaikan pada perdagangan hari ini. Namun, sejumlah kebutuhan pokok lainnya tercatat mengalami penurunan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia pukul 08.30 WIB, Rabu (13/5/2026), harga bawang merah naik hingga 51,35% menjadi Rp70.150 per kg. Sementara itu, bawang putih naik 39,95% menjadi Rp54.650 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas bawah I yang naik 22,41% menjadi Rp17.750 per kg. Beras kualitas bawah II naik 21,65% menjadi Rp17.700 per kg, sedangkan beras kualitas medium I naik 17,7% menjadi Rp18.950 per kg.

Sementara itu, beras kualitas medium II naik 17,55% menjadi Rp18.750 per kg. Beras kualitas super I juga naik 21,04% menjadi Rp21.000 per kg, sedangkan beras kualitas super II naik 18,93% menjadi Rp20.100 per kg.

Pada komoditas cabai, cabai merah besar naik hingga 72,47% menjadi Rp88.659 per kg. Cabai merah keriting naik 38,54% menjadi Rp67.400 per kg, dan cabai rawit merah naik 14,34% menjadi Rp74.150 per kg. Namun demikian, cabai rawit hijau justru turun 10,3% menjadi Rp44.000 per kg.