Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Daging Ayam dan Telur Turun, Cabai Masih Bertahan Tinggi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |16:16 WIB
Harga Daging Ayam dan Telur Turun, Cabai Masih Bertahan Tinggi
Harga Daging Ayam dan Telur Turun, Cabai Masih Bertahan Tinggi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim pasokan dan harga pangan dalam kondisi stabil meski terdapat tekanan akibat dinamika global. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan tidak ada kendala dalam pasokan.

"Secara prinsip, yang pertama pasokan relatif bagus, tidak ada kendala dari pasokan," ujar Ketut, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, harga sejumlah komoditas strategis mulai menunjukkan tren perbaikan. Harga daging ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000–Rp45.000 kini telah turun menjadi Rp39.000–Rp40.000 per kilogram.

Demikian halnya dengan telur ayam ras yang juga mengalami penurunan signifikan dari Rp31.000 saat Lebaran menjadi Rp27.000 per kilogram.

Untuk komoditas hortikultura, bawang merah masih berada pada level relatif tinggi namun stabil. Sementara cabai rawit merah bertahan di kisaran Rp70.000-an, dengan indikasi mulai terjadi penurunan dari sisi produksi.

"Cabai rawit merah tetap di angka sekitar Rp70.000-an, tapi masih stabil di posisi itu, sudah mulai turun kalau informasi dari para petani," jelasnya.

Dari sisi pasokan impor, bawang putih dipastikan dalam kondisi aman tanpa kendala distribusi, dengan harga yang relatif stabil di kisaran Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram di berbagai pasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214170//minyak_goreng-LqyJ_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Naik, Minyak Goreng Tembus Rp23.600 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/320/3213703//pasar-mF6A_large.jpg
Harga Cabai dan Minyak Goreng Melonjak, Bawang Merah Tembus Rp70 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/320/3213451//pasar-4OCr_large.jpg
Waspadai Dampak Kenaikan BBM Nonsubsidi ke Harga Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212550//bera-nOBL_large.jpg
RI Siap Hadapi Krisis Pangan, Stok Beras Aman hingga 11 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/320/3211103//zulhas-Uo9t_large.jpg
Stok Beras Berlimpah di Tengah Perang, Zulhas: Soal Makan Kita Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/320/3210523//pasar-yJTW_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai dan Telur Turun, Minyak Goreng Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement