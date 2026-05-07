Harga Daging Ayam dan Telur Turun, Cabai Masih Bertahan Tinggi

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim pasokan dan harga pangan dalam kondisi stabil meski terdapat tekanan akibat dinamika global. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan tidak ada kendala dalam pasokan.

"Secara prinsip, yang pertama pasokan relatif bagus, tidak ada kendala dari pasokan," ujar Ketut, Kamis (7/5/2026).

Ia menjelaskan, harga sejumlah komoditas strategis mulai menunjukkan tren perbaikan. Harga daging ayam yang sebelumnya berada di kisaran Rp40.000–Rp45.000 kini telah turun menjadi Rp39.000–Rp40.000 per kilogram.

Demikian halnya dengan telur ayam ras yang juga mengalami penurunan signifikan dari Rp31.000 saat Lebaran menjadi Rp27.000 per kilogram.

Untuk komoditas hortikultura, bawang merah masih berada pada level relatif tinggi namun stabil. Sementara cabai rawit merah bertahan di kisaran Rp70.000-an, dengan indikasi mulai terjadi penurunan dari sisi produksi.

"Cabai rawit merah tetap di angka sekitar Rp70.000-an, tapi masih stabil di posisi itu, sudah mulai turun kalau informasi dari para petani," jelasnya.

Dari sisi pasokan impor, bawang putih dipastikan dalam kondisi aman tanpa kendala distribusi, dengan harga yang relatif stabil di kisaran Rp37.000 hingga Rp40.000 per kilogram di berbagai pasar.