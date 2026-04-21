Harga Cabai dan Minyak Goreng Melonjak, Bawang Merah Tembus Rp70 Ribu

JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada hari ini. Bawang, beras, cabai, hingga minyak goreng mengalami kenaikan.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Selasa (21/4/2026), untuk komoditas bawang merah naik 50,64 persen menjadi Rp70.350 per kg. Diikuti bawang putih naik 43 persen menjadi Rp57.200 per kg. Kenaikan harga juga dialami beras kualitas bawah I yang naik 11 persen menjadi Rp16.150 per kg. Kemudian beras kualitas bawah II naik 15,12 persen menjadi Rp16.750 per kg.

Sementara itu, beras kualitas medium I naik 13,4 persen menjadi Rp18.200 per kg. Beras kualitas medium II naik 9,12 persen menjadi Rp17.350 per kg. Beras kualitas super I naik 11,53 persen menjadi Rp19.350 per kg. Beras kualitas super II naik sebesar 12,46 persen menjadi Rp18.950 per kg.

Kenaikan harga juga berlaku untuk aneka cabai. Cabai merah besar naik 33,15 persen menjadi Rp60.650 per kg. Kemudian cabai merah keriting naik 31,43 persen menjadi Rp58.750 per kg. Cabai rawit hijau naik 23,19 persen menjadi Rp63.750 per kg. Cabai rawit merah naik 54,16 persen menjadi Rp119.400 per kg.

Daging ayam ras segar naik 215,56 persen menjadi Rp47.150 per kg. Daging sapi kualitas I naik 7,41 persen menjadi Rp158.750 per kg. Daging sapi kualitas II naik 21,47 persen menjadi Rp170.000 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 20,79 persen menjadi Rp24.400 per kg. Gula pasir lokal naik 7,07 persen menjadi Rp20.450 per kg.

Tidak berhenti di situ, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah sebesar 5,47 persen menjadi Rp21.200 per liter. Diikuti minyak goreng kemasan bermerek I dan II naik masing-masing 9,83 persen dan 1,11 persen menjadi Rp25.700 dan Rp22.700 per liter. Sementara itu, telur ayam ras segar naik 28,2 persen menjadi Rp41.600 per kg.

(Feby Novalius)

