Harga Pangan Melonjak, Bawang Merah Rp61 Ribu hingga Cabai Tembus Rp77 Ribu per Kg

JAKARTA - Harga pangan mulai dari bawang, beras, cabai, hingga minyak goreng kompak meroket. Mayoritas komoditas utama terpantau naik pada hari ini.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) Bank Indonesia, Jumat (15/5/2026), bawang merah naik 30,77 persen menjadi Rp61.200 per kg. Begitu pula bawang putih naik 24,78 persen menjadi Rp48.850 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada beras kualitas bawah I yang naik 12,03 persen menjadi Rp16.300 per kg. Beras kualitas bawah II naik 15,46 persen ke level Rp16.800 per kg. Sementara itu, beras kualitas medium I naik 8,39 persen menjadi Rp17.450 per kg.

Pada beras kualitas medium II terjadi kenaikan sebesar 10,03 persen menjadi Rp17.550 per kg. Beras kualitas super I juga naik 18,55 persen menjadi Rp18.550 per kg. Beras kualitas super II naik 7,99 persen menjadi Rp18.250 per kg.

Pada aneka cabai, cabai merah besar naik 33,3 persen menjadi Rp69.850 per kg. Kemudian cabai merah keriting naik 24,65 persen menjadi Rp62.700 per kg. Cabai rawit hijau naik 5,47 persen menjadi Rp52.100 per kg, sedangkan cabai rawit merah naik 18,82 persen menjadi Rp77.650 per kg.