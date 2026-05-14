Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Dekati Rp70 Ribu per Kg, Daging Ayam Rp41 Ribu

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |11:13 WIB
Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Dekati Rp70 Ribu per Kg, Daging Ayam Rp41 Ribu
Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Dekati Rp70 Ribu per Kg, Daging Ayam Rp41 Ribu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan hari ini masih naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Kamis (14/5/2026), harga bawang dan cabai terpantau masih tinggi pada hari ini,

Harga bawang merah naik sebesar 5,9 persen menjadi Rp49.350 per kg. Begitu pula bawang putih yang naik 7,04 persen menjadi Rp41.800 per kg. Kenaikan harga juga berlaku pada cabai merah besar yang naik 7,09 persen menjadi Rp55.150 per kg.

Untuk cabai merah keriting naik 1,32 persen menjadi Rp50.000 per kg. Cabai rawit merah naik 7,64 persen menjadi Rp69.750 per kg. Sementara itu daging ayam juga melonjak 5,89 persen menjadi Rp41.350 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 3,47 persen menjadi Rp20.900 per kg.

Lonjakan harga juga dialami gula pasir lokal yang naik 0,52 persen menjadi Rp19.300 per kg. Kemudian minyak goreng kemasan bermerek naik 2,31 persen menjadi Rp24.400 per liter. Untuk telur ayam ras naik 1,44 persen menjadi Rp31.600 per kg.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/320/3217324/harga_pangan-odSg_large.png
Harga Pangan Hari Ini Naik, Minyak Goreng Tembus Rp23.800 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216899/harga_pangan-t8qp_large.jpg
Update Harga Pangan: Cabai, Daging Ayam hingga Minyak Goreng Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216119/harga_pangan-3ITl_large.png
Harga Pangan Hari Ini: Cabai Merah, Minyak Goreng hingga Daging Ayam Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214902/harga_pangan-0ABv_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini Naik, Minyak Goreng Tembus Rp23.709 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/320/3210765/harga_pangan-wLt4_large.jpg
Harga Pangan Hari Ini: Cabai, Bawang hingga Daging Ayam Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209586/mentan_amran-KkcM_large.jpg
Mentan Ungkap Jurus Jaga Keamanan Pangan Hadapi El Nino Godzilla
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement