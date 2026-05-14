Harga Pangan Hari Ini Naik: Cabai Dekati Rp70 Ribu per Kg, Daging Ayam Rp41 Ribu

JAKARTA - Harga pangan hari ini masih naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, Kamis (14/5/2026), harga bawang dan cabai terpantau masih tinggi pada hari ini,

Harga bawang merah naik sebesar 5,9 persen menjadi Rp49.350 per kg. Begitu pula bawang putih yang naik 7,04 persen menjadi Rp41.800 per kg. Kenaikan harga juga berlaku pada cabai merah besar yang naik 7,09 persen menjadi Rp55.150 per kg.

Untuk cabai merah keriting naik 1,32 persen menjadi Rp50.000 per kg. Cabai rawit merah naik 7,64 persen menjadi Rp69.750 per kg. Sementara itu daging ayam juga melonjak 5,89 persen menjadi Rp41.350 per kg. Gula pasir kualitas premium naik 3,47 persen menjadi Rp20.900 per kg.

Lonjakan harga juga dialami gula pasir lokal yang naik 0,52 persen menjadi Rp19.300 per kg. Kemudian minyak goreng kemasan bermerek naik 2,31 persen menjadi Rp24.400 per liter. Untuk telur ayam ras naik 1,44 persen menjadi Rp31.600 per kg.