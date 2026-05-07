HOME FINANCE HOT ISSUE

Update Harga Pangan: Cabai, Daging Ayam hingga Minyak Goreng Naik

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |10:01 WIB
JAKARTA - Harga pangan nasional terpantau mengalami pergerakan pada hari ini, Kamis (7/5/2026). Sejumlah komoditas utama mengalami kenaikan, meski tidak sedikit juga yang justru mengalami penurunan harga.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) oleh Bank Indonesia, untuk komoditas bawang merah naik 0,65 persen menjadi Rp46.350 per kg. Sementara itu bawang putih turun 0,76 persen menjadi Rp39.050 per kg.

Untuk beras kualitas bawah I turun 0,34 persen menjadi Rp14.500 per kg. Sementara beras kualitas bawah II atagnan di level Rp14.550 per kg. Beras kualitas medium I juga masih sama dengan hari sebelumnya di Rp16.100 per kg. Beras kualitas medium II turun 0,31 persen menjadi Rp15.950 per kg.

Harga beras kualitas super I stagnan di level Rp17.350 per kg. Begitu pula untuk beras kualitas super II masih dibandrol Rp16.900 per kg.

Kenaikan harga berlaku untuk cabai merah besar yang naik 4,37 persen menjadi Rp51.400 per kg. Kemudian cabai merah keriting naik 3,95 persen menjadi Rp48.650 per kg. Cabai rawit hijau naik 0,93 persen menjadi Rp49.050 per kg. Cabai rawit merah naik 7,37 persen menjadi Rp64.850 per kg.

Daging ayam ras segar naik 1,3 persen menjadi Rp39.100 per kg. Daging sapi kualitas I turun 0,47 persen menjadi Rp147.300 per kg. Daging sapi kualitas II turun 0,68 persen menjadi Rp138.950 per kg.

 

