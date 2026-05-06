Beli Saham Ojol demi Turunkan Potongan Jadi 8 Persen, Ini Penjelasan Danantara

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memberikan penjelasan soal pembelian sebagian saham aplikasi ojek online (ojol) yang dilontarkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Melalui pernyataan resmi yang dibagikan oleh Tim Komunikasi Danantara, bahwa pihaknya akan mengevaluasi berbagai macam peluang yang berdampak luas terhadap sosial dan ekonomi masyarakat.

"Danantara Indonesia secara berkelanjutan mengevaluasi beragam peluang untuk melaksanakan mandat kami untuk memberikan dampak sosial-ekonomi yang bermakna bagi Indonesia," ujar Tim Komunikasi Danantara Indonesia dikutip Senin (4/6/2026).

Danantara memastikan bahwa pihaknya akan tetap menilai berbagai peluang seperti kemungkinan berinvestasi di aplikasi ojol. Namun keputusan investasi tersebut dipastikan sesuai dengan analisa dampak jangka panjang.

"Kami tetap disiplin dalam menilai peluang berdasarkan kesesuaian strategis, fundamental, profil risk-return, dan penciptaan nilai jangka panjang, sesuai dengan tahapan investasi yang telah kami tetapkan," lanjutnya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa tujuan Pemerintah melalui Danantara membeli saham aplikasi ojol merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan potongan tarif aplikasi yang dipungut dari mitra driver.

"Sudah disampaikan bahwa karena ini aplikator sebagian sudah diambil oleh pemerintah, sehingga sistem kebijakan dan lain-lain akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti, karena ini menyangkut sistem dan lain-lain," ujar Dasco saat audiensi dengan buruh di DPR RI.