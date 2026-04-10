Danantara Bentuk Denera Jadi Holding Pengelolaan Sampah, Ini Tugas dan Fungsinya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |12:01 WIB
Danantara Bentuk Denera Jadi Holding Pengelolaan Sampah, Ini Tugas dan Fungsinya
Danantara Bentuk Denera Jadi Holding Pengelolaan Sampah, Ini Tugas dan Fungsinya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara resmi membentuk PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) sebagai perusahaan pengelolaan sampah terintegrasi yang akan menjalankan pengembangan proyek Waste-to-Energy (WtE) atau Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Patria Sjahrir menjelaskan perusahaan yang dibentuk 1 April 2026 itu merupakan anak usaha dari PT Danantara Investment Management. PT Denera akan menjadi entitas holding yang mengonsolidasikan seluruh kegiatan investasi, pengembangan, hingga operasional proyek PSEL di berbagai daerah.

“Pembentukan PT Denera merupakan wujud komitmen untuk membangun struktur yang kuat dan transparan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Dengan ini, standar operasional, tata kelola investasi, serta koordinasi dengan mitra domestik dan internasional bisa berjalan lebih efektif dan akuntabel,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

Sebagai perusahaan holding, PT Denera memiliki sejumlah tugas dan fungsi utama, di antaranya mengkonsolidasikan proyek PSEL Nasional. PT Denera akan menjadi induk bagi seluruh Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP) proyek PSEL di Indonesia. Setiap BUPP merupakan kolaborasi antara PT Denera dengan konsorsium mitra terpilih.

Selain itu perusahaan ini juga akan bertugas mengelola investasi proyek pengolahan sampah, termasuk menarik partisipasi investor domestik maupun global untuk mempercepat pembangunan fasilitas WtE. PT Denera juga berperan sebagai jembatan kerja sama teknologi dengan mitra internasional guna menghadirkan solusi pengolahan sampah yang modern dan ramah lingkungan.

"Dengan PT Denera, kami menciptakan platform investasi yang terstruktur dan berdaya saing tinggi. PT Denera juga akan berperan sebagai katalis pengelolaan sampah di hulu dan mengelola berbagai tipe sampah," tambah Pandu.

 

