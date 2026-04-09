Danantara Resmi Bentuk Daya Energi Bersih Nusantara Kelola Proyek Waste to Energy

Denera akan berfungsi sebagai pemegang saham dari pabrik pengelolaan sampah menjadi listrik yang dibangun oleh investor. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui Danantara Investment Management (DIM) resmi membentuk badan usaha baru, PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), khusus untuk mengelola proyek Waste-to-Energy (WtE).

Lead of Waste-to-Energy/Director of Investment di Danantara Investment Management, Fadli Rahman, menjelaskan bahwa Denera akan berfungsi sebagai pemegang saham dari pabrik pengelolaan sampah menjadi listrik yang dibangun oleh investor.

“PT Daya Energi Bersih Nusantara ini adalah perusahaan yang baru dibentuk oleh Danantara Investment Management pada 1 April 2026, dengan fokus menjalankan program PSEL (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik),” ujar Fadli dalam Coffee Session di Kantor Danantara, Kamis (9/4/2026).

Fadli menambahkan, setiap proyek WtE nantinya akan membentuk konsorsium perusahaan, di mana 70 persen saham dipegang investor, dan 30 persen dipegang oleh Denera. Setiap proyek diproyeksikan membutuhkan investasi sekitar Rp2,5–2,8 triliun, tergantung kapasitas fasilitas pengolahan.

“Denera yang memegang saham serta bertanggung jawab pada operasional dan pengelolaan seluruh PSEL di bawah Danantara Investment Management,” tambahnya.

Lebih jauh, Fadli menjelaskan bahwa Denera akan menjadi pengelola sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari pengumpulan sampah, edukasi budaya masyarakat dalam membuang sampah, hingga produksi listrik.

“Bagaimana kita mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah lebih baik, karena budaya juga harus berubah dalam mengatasi persoalan sampah,” lanjutnya.