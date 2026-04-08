Berikut Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 April 2026, Cair Dapat Rp600.000 

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |06:17 WIB
Bansos PKH (Foto: Okezone)
JAKARTA - Berikut cara cek penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2. Pemerintah masih mencairkan bansos reguler seperti bansos PKH yang kini memasuki pencairan tahap 2 pada April hingga Juni 2026.

Anggaran bansos 2026 masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun.

Bansos PKH
Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di April 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.

Besaran bansos PKH:
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000

Jadwal Pencairan Bansos 2026

Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap di antaranya:

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/622/3210630/bansos_cair-j6KL_large.png
Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 April 2026, Cair Dapat Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210327/bansos-EGPs_large.jpg
Berikut Cara Cek Penerima Bansos di April 2026, BLT Rp600.000 Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/320/3210183/bansos-ogmv_large.jpg
Daftar Bansos yang Cair April 2026, Ada PKH, BPNT, BLT dan Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209762/bansos_cair-RJta_large.jpg
Cara Cek Penerima Bansos di April 2026, BLT Rp600.000 Cair
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/622/3208493/bansos-dD8k_large.jpg
Bansos Cair Lagi Usai Lebaran 2026, Ada BLT Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205139/bansos-On06_large.png
Daftar Bansos yang Akan Cair Jelang Lebaran Maret 2026, Ada BLT Rp600.000
