HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 April 2026, Cair Dapat Rp600.000

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |06:01 WIB
Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 April 2026, Cair Dapat Rp600.000
Cara Cek Penerima Bansos PKH Tahap 2 April 2026, Cair Dapat Rp600.000 (Foto: Kemensos)
JAKARTA - Cara cek penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap 2. Pemerintah masih mencairkan bansos reguler seperti bansos PKH yang kini memasuki pencairan tahap 2 pada April hingga Juni 2026.

Anggaran bansos 2026 masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun.

Bansos PKH

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di April 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.

Besaran bansos PKH:
- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap
- Anak usia dini: Rp750.000
- Siswa SD: Rp225.000
- Siswa SMP: Rp375.000
- Siswa SMA: Rp500.000
- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000
- Disabilitas berat: Rp600.000

Jadwal Pencairan Bansos 2026

Jika merujuk pencairan bansos tahun lalu, maka penyaluran bansos 2026 dilakukan secara empat tahap di antaranya:

Bansos tahap 1 : Januari, Februari, Maret
Bansos tahap 2 : April, Mei, Juni 
Bansos tahap 3 : Juli, Agustus, September.
Bansos tahap 4 : Oktober, November, Desember

 

