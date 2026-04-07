Ini Ciri-Ciri Bansos PKH Rp 600.000 Tahap 2 April 2026 Cair dan Sudah Masuk Rekening

JAKARTA - Ini ciri-ciri Bansos PKH Rp 600.000 tahap 2 April 2026 cair dan sudah masuk rekening. Pemerintah masih terus mencairkan bansos reguler yang masuk ke dalam pencairan tahap 2 yaitu periode April, Mei dan Juni 2026.

Pada tahap 1, pemerintah telah mencairkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako.

Anggaran bansos 2026 masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2026 yang mencapai Rp508,2 triliun.

Anggaran bansos PKH 2026 ditetapkan sebesar Rp28,7 triliun untuk menyasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bansos PKH di April 2026 masuk ke dalam pencairan tahap kedua mulai April, Mei dan Juni.

Besaran bansos PKH:

- Ibu hamil: Rp750.000 per tahap

- Anak usia dini: Rp750.000

- Siswa SD: Rp225.000

- Siswa SMP: Rp375.000

- Siswa SMA: Rp500.000

- Lansia (60 tahun ke atas): Rp600.000

- Disabilitas berat: Rp600.000 Jadwal Pencairan Bansos 2026