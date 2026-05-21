Purbaya dan Keluarga Batal Naik Haji 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan batal menunaikan ibadah haji tahun 2026. (foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan batal menunaikan ibadah haji tahun 2026. Padahal sebelumnya, Purbaya mengatakan akan berangkat ke Tanah Suci pada Kamis, 21 Mei 2026.

Hal itu disampaikan Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026) sore.

"Nggak jadi he-he-he," ujar Purbaya singkat saat ditanya mengenai keberangkatannya haji hari ini.

Meski batal berangkat, Purbaya enggan menjelaskan secara rinci alasan pembatalan tersebut. Ia hanya menyebut dirinya merasa belum mendapat kesempatan tahun ini.

"Nggak apa-apa, belum saatnya mungkin," ujarnya.