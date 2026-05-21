Prabowo Ajak Purbaya hingga Gubernur BI Makan Siang di Istana

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ke Istana Negara, siang ini.

Dari pantauan iNews Media Group, Kamis (21/5/2026), selain Menteri Keuangan dan Gubernur BI, turut hadir Menteri Investasi Rosan Roeslani serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Saya diundang makan siang,” kata Purbaya kepada awak media setibanya di Kompleks Istana Kepresidenan.

Rosan yang mengenakan batik berwarna pastel juga mengaku diundang untuk makan siang bersama Presiden Prabowo.

“Cuma diundang makan siang,” kata Rosan.

Saat ditanya mengenai mekanisme ekspor dari Badan Ekspor yang baru dibentuk pemerintah, Rosan menyebut hal tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo.

“Ini mau lapor,” ujarnya.