Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Purbaya Sebut PT DSI Bikin Perusahaan Tambang Berpotensi Cuan Dua Kali

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |14:57 WIB
Purbaya Sebut PT DSI Bikin Perusahaan Tambang Berpotensi Cuan Dua Kali
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal pembentukan BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. (foto:Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai pembentukan BUMN ekspor, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), berpotensi meningkatkan keuntungan perusahaan tambang dan komoditas, termasuk emiten yang tercatat di pasar modal.

Menurut Purbaya, PT DSI akan membeli komoditas seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy dari perusahaan domestik dengan harga yang mengacu pada standar pasar.

Skema tersebut dinilai dapat memperbaiki harga jual komoditas yang selama ini dianggap masih berada di bawah harga pasar, demi mengejar volume penjualan dan memperluas basis pembeli.

Dengan harga jual yang lebih tinggi, pendapatan perusahaan dinilai dapat meningkat. Kondisi itu, lanjutnya, juga berpotensi mendorong kenaikan valuasi perusahaan terbuka karena kinerja keuangan yang membaik akan tercermin pada harga saham emiten terkait.

“Jadi perusahaan juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listing di bursa. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan yang listed di bursa,” ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (21/5/2026).

Purbaya juga menanggapi pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi setelah pengumuman pembentukan PT DSI. Menurut dia, tekanan di pasar saham lebih disebabkan oleh ketidakpastian investor yang masih menghitung dampak kebijakan baru tersebut terhadap perusahaan-perusahaan sektor sumber daya alam.

Ia menilai pelaku pasar cenderung melepas saham terlebih dahulu ketika belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai dampak kebijakan terhadap prospek kinerja emiten.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219752//pelabuhan-YSK0_large.jpg
Danantara Sumber Daya Indonesia Tutup Celah Kebocoran Ekspor, Devisa Negara Berpotensi Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219716//cpo-YK4x_large.jpg
Danantara Pastikan PT DSI Beli Batu Bara hingga CPO Sesuai Harga Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219705//pandu-Figr_large.jpg
Beroperasi 1 Juni 2026, Ini Tugas PT Danantara Sumber Daya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219648//batu_bara-9zFJ_large.jpg
Transaksi Ekspor Batu Bara hingga CPO Wajib Dilaporkan Mulai Juni 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211968//polri-ohqy_large.jpg
Kasus Penipuan Rp2,4 Triliun, Bareskrim Lacak Aset Tersangka DSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211966//polri-6LS5_large.jpg
Bareskrim Minta Korban Penipuan Dana Syariah Indonesia Ajukan Ganti Rugi ke LPSK
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement