Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Sumber Daya Indonesia Tutup Celah Kebocoran Ekspor, Devisa Negara Berpotensi Naik

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |22:08 WIB
Danantara Sumber Daya Indonesia Tutup Celah Kebocoran Ekspor, Devisa Negara Berpotensi Naik
Dibentuknya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, menilai dibentuknya PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) bertujuan untuk meningkatkan devisa negara yang selama ini potensinya hilang akibat praktik under-invoicing oleh eksportir.

Selama ini, lanjut Rosan, sejumlah eksportir kerap menjual komoditas di bawah harga pasar atau lebih murah. Hal tersebut membuat pelaporan pembayaran pajak perusahaan ke negara menjadi kurang optimal. Selain itu, devisa hasil ekspor juga kerap diendapkan di rekening luar negeri dan tidak dibawa ke dalam negeri.

“Ini inline dengan prinsip OECD, di mana kita ingin menjunjung tinggi governance, transparency, dan accountability dari semua ini sehingga tidak terjadi lagi potensi-potensi adanya uang gelap. Istilah saya, uang gelap,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Rosan menjelaskan PT DSI akan beroperasi dalam dua fase. Fase pertama mulai 1 Juni hingga 31 Desember, PT DSI hanya akan melakukan pemeriksaan invoice jual beli hingga menjadi perantara pembeli (market ekspor) dan penjual (perusahaan dalam negeri).

Setelah itu, mulai Januari 2027 memasuki fase kedua, PT DSI akan ditugaskan untuk melakukan pembelian komoditas dan menjualnya ke pasar global. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi praktik under-invoicing dari perusahaan karena penjualan dilakukan terlebih dahulu ke PT DSI sebelum diekspor.

“Ini yang kita coba untuk reduce semaksimal mungkin. Zero under-invoicing, zero transfer pricing,” kata Rosan.

Dalam kesempatan berbeda, Chief Investment Officer Pandu Patria Sjahrir mengatakan pembentukan DSI merupakan penugasan langsung dari Presiden untuk memperkuat tata kelola ekspor nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219716//cpo-YK4x_large.jpg
Danantara Pastikan PT DSI Beli Batu Bara hingga CPO Sesuai Harga Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219705//pandu-Figr_large.jpg
Beroperasi 1 Juni 2026, Ini Tugas PT Danantara Sumber Daya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219648//batu_bara-9zFJ_large.jpg
Transaksi Ekspor Batu Bara hingga CPO Wajib Dilaporkan Mulai Juni 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/622/3216935//investasi-a3Lz_large.jpg
Minat Investasi Anak Muda Naik, Reksa Dana Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215223//mnc_asset-LGd6_large.jpg
MNC Asset Management–Bank Neo Commerce Gelar Seminar Investasi Bertema Strategi Aset di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214490//jakarta-IAdx_large.jpg
Menuju Kota Global, Investor China Jajaki Peluang Investasi di Jakarta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement