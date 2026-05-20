Danantara Pastikan PT DSI Beli Batu Bara hingga CPO Sesuai Harga Global

JAKARTA - Danantara Indonesia memastikan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan membeli komoditas dari para pengusaha sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Untuk sementara, ada tiga komoditas yang akan dibeli oleh PT DSI, yakni batu bara, CPO, dan ferroalloy.

Perusahaan ini akan mulai melakukan pembelian komoditas tersebut dan menjualnya di pasar internasional mulai 1 Januari 2027 mendatang.

"PT DSI ini akan menjadi perusahaan trader. Jadi, dia langsung membeli dan akan langsung menjual sendiri ke pasar internasional barang-barang ekspor ini," ujar Managing Director (MD) Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Rabu (20/5/2026).

Rohan mengatakan, selama ini sudah ada harga acuan untuk ketiga komoditas tersebut. Namun, beberapa perusahaan kerap menjualnya di bawah harga pasar. Hal ini dinilai merugikan negara dari sisi pelaporan pajak hingga potensi penyimpanan uang hasil ekspor di luar negeri.

"Harga komoditas saat ini, apalagi batu bara dan CPO, itu sudah ada bursanya secara internasional. Jadi, transaksi DSI juga akan mengacu ke situ. Selama ini ada under-invoicing yang tadi dikatakan oleh Pak Presiden, selama 34 tahun nilainya Rp15.400 triliun," sambungnya.