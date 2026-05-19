Di Hadapan Dasco, CEO Danantara Optimistis BEI Terus Bertumbu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, hari ini. Di hadapan Dasco, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menilai investasi di pasar modal Indonesia masih menjanjikan untuk jangka panjang di tengah tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menurut Rosan, investasi yang dilakukan Danantara di pasar modal merupakan investasi jangka panjang. Ia menilai saham-saham BUMN masih memiliki fundamental dan tingkat imbal hasil yang baik.

“Mungkin dalam hal ini yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita lihat, investasi di bursa bagi kami di Danantara adalah investasi jangka panjang,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

“Dan kalau kita lihat BUMN yang ada di bursa secara satu per satu, contohnya Himbara ataupun sektor mineral kita, yield-nya juga sangat baik, di atas 10-11%,” sambung Rosan.

Ia juga mengapresiasi langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI dalam melakukan berbagai pembenahan untuk memperkuat pasar modal Indonesia.

“Dan kemudian kalau kita lihat lagi, saya masih memberikan apresiasi kepada OJK dan juga bursa dengan beberapa alternative action dalam rangka terus menyempurnakan bursa kita menjadi lebih baik, lebih transparan, lebih memiliki tata kelola yang baik, sekaligus memperdalam pasar modal kita,” katanya.