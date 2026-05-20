Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Manipulasi Ekspor Rugikan Indonesia Rp15.400 Triliun dalam 34 Tahun

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |17:37 WIB
Prabowo: Manipulasi Ekspor Rugikan Indonesia Rp15.400 Triliun dalam 34 Tahun
Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor. (Foto :Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap praktik manipulasi perdagangan dan pelaporan ekspor yang selama ini merugikan Indonesia hingga mencapai USD908 miliar atau Rp15.400 triliun. Praktik ini terjadi dalam kurun 34 tahun, yakni dari 1991 hingga 2024.

Prabowo menyebut praktik yang terjadi selama puluhan tahun tersebut berkaitan dengan under-invoicing, under-counting, hingga transfer pricing yang dilakukan sejumlah pelaku usaha melalui perusahaan di luar negeri.

“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo saat berpidato pada Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Under-invoicing adalah praktik curang importir atau eksportir yang sengaja melaporkan nilai barang dalam faktur (invoice) lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Adapun under-counting adalah istilah yang merujuk pada praktik atau kesalahan pencatatan yang menghasilkan jumlah yang lebih rendah dari angka sebenarnya. Sementara itu, transfer pricing merujuk pada kebijakan penetapan harga untuk transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Menurut Prabowo, selama puluhan tahun kecurangan-kecurangan itu dibiarkan berlangsung sehingga merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah.

“Yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia menjual dari perusahaan di dalam negeri ke perusahaan di luar negeri dengan harga yang jauh di bawah harga sebenarnya,” kata Presiden.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219673//prabowo-h6p4_large.jpg
Prabowo Tegaskan Mazhab Ekonomi Pancasila Sebagai Arah Pembangunan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219653//prabowo-s5Yo_large.jpg
Prabowo: Puluhan Persen Perdagangan Dunia Lewat Perairan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219646//prabowo-49e3_large.jpg
Sejumlah Target Prabowo di 2027 dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219475//prabowo-G7HZ_large.jpg
Sejarah Baru, Prabowo untuk Pertama Kali Sampaikan KEM-PPKF di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219471//kepala_ksp-nSIy_large.jpg
Usai Pidato KEM-PPKF di DPR, Prabowo Hadiri Forum Pengusaha Migas di BSD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219454//airlangga-PkGJ_large.jpg
Airlangga, Rosan, hingga Bahlil Tunggu Keputusan Presiden soal Badan Ekspor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement