Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo: Puluhan Persen Perdagangan Dunia Lewat Perairan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |15:55 WIB
Prabowo: Puluhan Persen Perdagangan Dunia Lewat Perairan Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya tata kelola ekonomi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI. (foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlunya tata kelola ekonomi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Kepala Negara menyoroti besarnya potensi kekayaan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.

Presiden Prabowo menilai Indonesia memiliki modal yang sangat kuat untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta bonus demografi disebut menjadi kekuatan utama Indonesia di tengah dinamika global.

“Saudara-saudara sekalian, kita sesungguhnya memiliki modal yang sangat kuat untuk mewujudkan cita-cita dan harapan ini. Posisi geografis kita sangat strategis. Puluhan persen perdagangan dunia melalui perairan kita,” ujar Presiden, Rabu (20/5/2026).

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim. Kepala Negara menyoroti masih maraknya praktik pencurian sumber daya laut oleh kapal asing di perairan Indonesia.

“Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” tegas Presiden.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga memaparkan besarnya kontribusi komoditas strategis Indonesia terhadap devisa negara. Kepala Negara menyebut Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak kelapa sawit dan batu bara di dunia, serta kini menjadi eksportir terbesar ferroalloy atau paduan besi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219646//prabowo-49e3_large.jpg
Sejumlah Target Prabowo di 2027 dari Pertumbuhan Ekonomi hingga Kemiskinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219639//prabowo_subianto-RIUg_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219616//prabowo_subianto-dRjy_large.jpg
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219609//prabowo_subianto-HTkz_large.jpg
Prabowo Tegaskan Pasal 33 UUD 1945 Jadi Kunci Kemakmuran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219590//presiden_prabowo-KMTW_large.png
Kurangi Impor BBM, Prabowo Kaji Produksi Bensin dari Sawit dan Bidik 100 GW Tenaga Surya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219584//presiden_prabowo_subianto-0ngM_large.jpg
Prabowo Bongkar Modus Birokrat ke Menteri: Sore-sore Minta Tanda Tangan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement