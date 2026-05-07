Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Minat Investasi Anak Muda Naik, Reksa Dana Jadi Pilihan

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |12:58 WIB
Minat Investasi Anak Muda Naik, Reksa Dana Jadi Pilihan
Kemudahan akses layanan digital membuat masyarakat semakin mudah berinvestasi reksa dana. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kemudahan akses layanan digital membuat masyarakat semakin mudah berinvestasi reksa dana, termasuk hanya melalui aplikasi perbankan di ponsel. Tren ini sejalan dengan meningkatnya minat generasi muda dalam mengelola keuangan dan memilih instrumen investasi yang dinilai lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sejumlah bank mulai menghadirkan fitur investasi reksa dana secara digital guna memudahkan nasabah melakukan pembelian, penambahan dana (top up), hingga penjualan produk investasi dalam satu aplikasi. Layanan tersebut juga dilengkapi fitur autodebet mingguan maupun bulanan untuk membantu pengguna berinvestasi secara rutin dan disiplin.

PT Bank KEB Hana Indonesia melalui layanan digitalnya menjadi salah satu perbankan yang menghadirkan fitur investasi reksa dana bagi nasabahnya.

Chief Personal Banking Officer Hana Bank, Stefen Loekito, mengatakan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi digital.

“Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, masyarakat cenderung memilih instrumen investasi yang relatif lebih aman dan mudah diakses,” ujar Stefen, Kamis (7/5/2026).

Dalam layanan tersebut, tersedia beberapa pilihan instrumen reksa dana mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham dalam mata uang rupiah. Nasabah juga dapat memulai investasi dengan nominal terjangkau mulai Rp100 ribu.

Selain memilih produk investasi secara mandiri, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur rekomendasi digital untuk membantu menentukan pilihan investasi sesuai kebutuhan dan profil risiko masing-masing.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/278/3215632//bei-orfF_large.jpg
IDX Jawa Timur dan MNC Asset Management Gelar Sekolah Pasar Modal Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/622/3215325//mnc_asset_management-cXZw_large.jpg
MNC Asset Management Perkuat Literasi Keuangan Nasabah Bank Neo Commerce
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/320/3215223//mnc_asset-LGd6_large.jpg
MNC Asset Management–Bank Neo Commerce Gelar Seminar Investasi Bertema Strategi Aset di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/28/278/3215131//pintar-k4Tr_large.jpg
Program Pintar Reksa Dana, Bangun Kebiasaan Investasi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214490//jakarta-IAdx_large.jpg
Menuju Kota Global, Investor China Jajaki Peluang Investasi di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/278/3214157//panin-CxZM_large.jpg
Kupas Tuntas Pilihan Reksa Dana Jangka Pendek atau Menengah bersama Panin AM di IG Live MNC Sekuritas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement