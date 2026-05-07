Minat Investasi Anak Muda Naik, Reksa Dana Jadi Pilihan

JAKARTA - Kemudahan akses layanan digital membuat masyarakat semakin mudah berinvestasi reksa dana, termasuk hanya melalui aplikasi perbankan di ponsel. Tren ini sejalan dengan meningkatnya minat generasi muda dalam mengelola keuangan dan memilih instrumen investasi yang dinilai lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sejumlah bank mulai menghadirkan fitur investasi reksa dana secara digital guna memudahkan nasabah melakukan pembelian, penambahan dana (top up), hingga penjualan produk investasi dalam satu aplikasi. Layanan tersebut juga dilengkapi fitur autodebet mingguan maupun bulanan untuk membantu pengguna berinvestasi secara rutin dan disiplin.

PT Bank KEB Hana Indonesia melalui layanan digitalnya menjadi salah satu perbankan yang menghadirkan fitur investasi reksa dana bagi nasabahnya.

Chief Personal Banking Officer Hana Bank, Stefen Loekito, mengatakan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi terus meningkat, terutama di kalangan generasi muda yang semakin akrab dengan teknologi digital.

“Di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu, masyarakat cenderung memilih instrumen investasi yang relatif lebih aman dan mudah diakses,” ujar Stefen, Kamis (7/5/2026).

Dalam layanan tersebut, tersedia beberapa pilihan instrumen reksa dana mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham dalam mata uang rupiah. Nasabah juga dapat memulai investasi dengan nominal terjangkau mulai Rp100 ribu.

Selain memilih produk investasi secara mandiri, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur rekomendasi digital untuk membantu menentukan pilihan investasi sesuai kebutuhan dan profil risiko masing-masing.

(Feby Novalius)

