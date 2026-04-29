MNC Asset Management Perkuat Literasi Keuangan Nasabah Bank Neo Commerce

JAKARTA - PT MNC Asset Management bersama PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC) menggelar seminar investasi bertajuk “Strategic Outlook, Preservisa & Growing Wealth In Volatile Markets” di Malang, Jawa Tengah pada Selasa, 28 April 2026.

Seminar tersebut ditujukan guna memperluas jangkauan literasi serta memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi investasi yang aman di tengah kondisi ekonomi global yang semakin tidak pasti.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menjelaskan bahwa agenda ini menjadi langkah konkret untuk mendekatkan instrumen investasi kepada masyarakat khususnya para nasabah Bank BNC.

“Kegiatan siang ini kami dari PT MNC Asset Management melakukan join event dengan teman-teman Bank Neo Commerce di cabang Malang, di mana kami memberikan literasi dan juga inklusi keuangan terhadap nasabah-nasabah Bank BNC di cabang Malang," kata Dina saat diwawancarai, Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan, para investor saat ini dituntut untuk lebih selektif dalam menempatkan dana. Apalagi di tengah kondisi global yang tidak pasti dan berpengaruh terhadap kondisi keuangan maupun ekonomi masyarakat.

Maka dari itu, MNC Asset Management hadir untuk memberikan panduan strategis agar nasabah tetap mendapatkan imbal hasil yang terjaga.

“Kami selaku manajer investasi punya kewajiban untuk memberikan market outlook di 2026. Memang kondisi saat ini geopolitik yang luar biasa jadi mengakibatkan uncertainty-nya cukup tinggi. Oleh sebab itu kita memberikan advice berdasarkan experience kami untuk investasi ke depan kira-kira yang lebih terjaga dengan kondisi saat seperti ini seperti apa," ucap dia.

Dimas menjelaskan, salah satu instrumen yang direkomendasikan adalah produk reksa dana syariah milik MNC Asset Management yang tersedia di platform BNC. Menurutnya, reksa dana memiliki kinerja stabil meski di tengah fluktuasi pasar.

“Produk yang kami jual di BNC itu adalah namanya MNC Dana Syariah di mana itu ada reksa dana pendapatan tetap syariah yang memberikan return yang indikasi cukup stabil, dengan saat ini berdasarkan Fund Fact Sheet terakhir di Maret 2026 itu 1 tahunnya di 7,77 persen net per tahun,” jelas Dimas.

Dengan adanya seminar ini, menunjukan komitmen MNC Asset Management dalam melakukan edukasi terhadap para nasabah terkait literasi keuangan dan investasi. Sebab, melalui forum tersebut peserta bisa menanyakan secara langsung terkait apa yang dikeluhkan dan dirasakan.

“Kita juga perlu untuk lakukan langsung turun ke lapangan karena di situ ada physical touching dengan beberapa nasabah secara langsung dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya konfidensial yang nasabah langsung bisa tanyakan ke kami yang tidak bisa dilakukan melalui online platform,” ujarnya.