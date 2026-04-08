MNC Asset Management Beri Strategi Investasi pada Perkumpulan ADPI Komda VI

SURABAYA – MNC Asset Management turut berpartisipasi dalam acara halalbihalal yang diselenggarakan oleh perkumpulan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Komda VI pada Rabu (8/4/2026) di Surabaya dengan memberikan paparan mengenai strategi investasi, khususnya reksa dana, di tengah dinamika dan gejolak ekonomi global yang masih berlangsung.

Dalam kesempatan tersebut, MNC Asset Management menyampaikan pentingnya menjaga konsistensi investasi di tengah volatilitas pasar yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketidakpastian geopolitik yang terjadi saat ini. Investasi reksa dana dinilai menjadi salah satu instrumen yang relevan bagi investor karena menawarkan diversifikasi dan dikelola secara profesional.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa kondisi pasar yang tidak menentu justru membuka peluang bagi investor untuk menyusun strategi investasi yang lebih optimal.

“Di tengah gejolak ekonomi saat ini, investor perlu tetap tenang untuk berinvestasi. Reksa dana dapat menjadi solusi karena memberikan kemudahan diversifikasi serta dikelola oleh manajer investasi profesional yang mampu menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar,” ujarnya.

Pemilihan jenis reksa dana harus disesuaikan dengan profil risiko dan kebutuhan masing-masing investor. Untuk investor dengan profil risiko konservatif, produk Reksa Dana Pasar Uang seperti MNC Dana Lancar dapat menjadi pilihan karena menawarkan likuiditas tinggi dengan indikasi return 5,82% 1 tahun (net) berdasarkan kinerja NAB per 6 April 2026.

Bagi investor yang menginginkan potensi imbal hasil lebih optimal dengan risiko terukur, Reksa Dana Pendapatan Tetap seperti MNC Dana Likuid dapat menjadi alternatif dengan indikasi return 8,00% 1 tahun (net) berdasarkan kinerja NAB per 6 April 2026.

Sementara itu, Ketua ADPI Komda VI M. Jihadi mengapresiasi kehadiran MNC Asset Management dalam acara tersebut.