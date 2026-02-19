Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Diedukasi MNC Asset Management, Nasabah BNC Tertarik Investasi Reksa Dana Syariah

Rohman Wibowo , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |13:31 WIB
Diedukasi MNC Asset Management, Nasabah BNC Tertarik Investasi Reksa Dana Syariah
JAKARTA - Imbal hasil atau return yang prospektif dan stabil dari produk reksa dana syariah PT MNC Asset Management menjadi alasan utama Bank Neo Commerce (BNC) mengarahkan para nasabahnya berinvestasi Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) dengan underlying obligasi korporasi.

Head of Wealth Management BNC Angga Mahandera menekankan saat ini sedang digencarkan perpindahan deposan menjadi investor reksa dana. Mereka ingin menempatkan para dana nasabah ke portofolio investasi yang lebih bertumbuh.

"Kami memberikan edukasi kepada nasabah untuk bisa memberikan satu solusi finansial yang cukup simpel, sederhana, dan akurat dengan kondisi dinamika pasar uang yang memang angat cepat bergeraknya," kata Angga dalam forum edukasi nasabah Neo Commerce dengan jajaran MNC Asset Management di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Dari transisi saat ini, para nasabah dikatakan Angga menyambut positif. Mereka tertarik dengan konsep investasi reksa dana syariah yang mengedepankan minim risiko. Bahkan, sudah ditetapkan target Assets Under Management (AUM) dari investasi.

Angga menekankan profil risiko reksa dana syariah yang diedukasi kepada nasabah perlahan demi perlahan mengikis orientasi investasi di instrumen konvensional seperti deposito.

"Kami lebih mengedukasikan terhadap konsep risikonya itu sendiri, sehingga dengan pengenalan konsep risiko, kami bisa memberikan solusi kepada nasabah dengan investasi yang relatif lebih aman," kata dia.

 

