Tingkatkan Capaian Bisnis Pasar Reksa Dana, MNC Asset Management Perluas APERD

JAKARTA - Peningkatan kuantitas Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) menjadi satu di antara strategi bisnis PT MNC Asset Management pada 2026. Perluasan APERD ini sejalan dengan tren positif pasar reksa dana yang diraih korporasi, mulai dari MNC Dana Syariah hingga MNC Dana Lancar.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menjelaskan, target besar yang hendak dicapai pada 2026 ialah melakukan distribusi penjualan lewat agen penjual reksa dana ataupun mitra. Semakin berkualitasnya sisi APERD, maka aktivasi produk dengan return-nya akan berujung positif.

"Kami akan memperbanyak dan memperluas agen penjual reksa dana. Total agen penjual reksa dana kami di 2025 berjumlah sembilan belas, dan target di 2026 ini akan ada penambahan sembilan lagi agen penjual reksa dana, baik itu banking, perusahaan efek, ataupun fintech," kata Dimas dalam rapat koordinasi dengan tema "Growing Together, Soaring Stronger" di iNews Tower, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Produk MNC Asset Management, kata Dimas, bakal terus diakselerasi sesuai momen dan tahapan rencana bisnis. Sehingga, perluasan target aset yang dikelola atau AUM yang berujung profit korporasi bisa terealisasi.

Dia menambahkan capaian AUM pada 2025 yang berada di angka 47,34 persen bakal bisa digenjot di atas 50 persen, dengan didorong kontribusi produk-produk unggulan yang menunjukkan kinerja kompetitif dan pengelolaan portofolio efektif di tengah dinamika pasar sepanjang 2025.