Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Raih Penghargaan, MNC Asset Management Gencarkan Akselerasi Produk Investasi Unggulan

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |14:03 WIB
Raih Penghargaan, MNC Asset Management Gencarkan Akselerasi Produk Investasi Unggulan
MNC Asset (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kinerja positif MNC Asset Management terus bergulir di kuartal awal 2026. Kali ini, entitas bisnis dari grup korporasi MNC Kapital tersebut sukses menyabet lima penghargaan sekaligus dalam gelaran Best Mutual Fund Awards 2026 yang diinisiasi Investortrust.id dan Infovesta Utama pada Rabu (25/2/2026).

Adapun produk MNC Dana Lancar memborong penghargaan untuk kategori Pasar Uang Periode 1 Tahun, 3 Tahun, dan 5 Tahun untuk Aset di atas Rp100 Miliar–Rp500 Miliar. Ditambah, produk reksa dana pendapatan tetap MNC Dana Likuid meraih dua penghargaan pada kategori Pendapatan Tetap Periode 3 Tahun dan 5 Tahun untuk Aset di atas Rp100 Miliar – Rp500 Miliar.

Direktur MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat menekankan bahwa penghargaan ini semakin memperkuat rekam jejak perusahaan sebagai Manajer Investasi yang konsisten berprestasi. Capaian ini ditopang dari kinerja korporasi yang solid dalam memetakan pangsa pasar dan distribusi pemasarannya.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam mengelola portofolio secara disiplin dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan pasar namun tetap mengutamakan manajemen risiko serta peraturan yang berlaku. Ini juga menjadi penghargaan ke-66 bagi MNC Asset Management sejak tahun 2010, yang menunjukkan konsistensi kami dalam menjaga kualitas dan performa produk dari tahun ke tahun,” tutur Ipan di MNC Bank Tower, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ke depan, Ipan menuturkan korporasi bakal berusaha memaksimalkan imbal hasil bagi investor melalui produk unggulan MNC Asset Management. Komitmen membersamai langkah investor memperbesar margin profitnya menjadi vital peranannya di tengah ketidakpastian global akibat gejolak di Timur Tengah belakangan ini.

"Tahun kemarin itu kami bertumbuh dan stabil, dan tahun ini pun kami juga akan memiliki tema bertumbuh dan stabil terhadap pengelolaan produk kami. Sehingga ketika investor yang menyimpan atau melakukan investasi di produk-produk reksa dana kami, itu puas dengan hasil atau imbal hasil yang kami berikan," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/320/3203975/mnc_asset-zhvF_large.png
Jangan Lewatkan! Yuk Simak IG Live MNC Asset Management X Surya Fajar Sekuritas, Menikmati Berkah Dari Hasil Investasi Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203823/mnc_asset_management-bASL_large.jpg
MNC Asset Management Raih 5 Penghargaan di Acara Best Mutual Fund Awards 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/622/3202608/mnc_asset_management-Hwyz_large.jpg
MNC Asset Management dan Bank Neo Commerce Gelar Seminar Edukasi Pengelolaan Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/19/622/3202447/mnc_asset_management-wqfu_large.jpg
Diedukasi MNC Asset Management, Nasabah BNC Tertarik Investasi Reksa Dana Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/278/3200782/mnc_asset_management-qN7f_large.jpg
Ikuti Webinar MNC Asset Management dan Phillip Sekuritas Indonesia dengan Tema Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/622/3199795/mnc_asset_management-WrFC_large.png
MNC Asset Management Gelar Seminar Investasi di Medan, Produk Reksa Dana Dinilai Cocok Hadapi Ketidakpastian 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement