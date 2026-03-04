Raih Penghargaan, MNC Asset Management Gencarkan Akselerasi Produk Investasi Unggulan

JAKARTA - Kinerja positif MNC Asset Management terus bergulir di kuartal awal 2026. Kali ini, entitas bisnis dari grup korporasi MNC Kapital tersebut sukses menyabet lima penghargaan sekaligus dalam gelaran Best Mutual Fund Awards 2026 yang diinisiasi Investortrust.id dan Infovesta Utama pada Rabu (25/2/2026).

Adapun produk MNC Dana Lancar memborong penghargaan untuk kategori Pasar Uang Periode 1 Tahun, 3 Tahun, dan 5 Tahun untuk Aset di atas Rp100 Miliar–Rp500 Miliar. Ditambah, produk reksa dana pendapatan tetap MNC Dana Likuid meraih dua penghargaan pada kategori Pendapatan Tetap Periode 3 Tahun dan 5 Tahun untuk Aset di atas Rp100 Miliar – Rp500 Miliar.

Direktur MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat menekankan bahwa penghargaan ini semakin memperkuat rekam jejak perusahaan sebagai Manajer Investasi yang konsisten berprestasi. Capaian ini ditopang dari kinerja korporasi yang solid dalam memetakan pangsa pasar dan distribusi pemasarannya.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam mengelola portofolio secara disiplin dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan pasar namun tetap mengutamakan manajemen risiko serta peraturan yang berlaku. Ini juga menjadi penghargaan ke-66 bagi MNC Asset Management sejak tahun 2010, yang menunjukkan konsistensi kami dalam menjaga kualitas dan performa produk dari tahun ke tahun,” tutur Ipan di MNC Bank Tower, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Ke depan, Ipan menuturkan korporasi bakal berusaha memaksimalkan imbal hasil bagi investor melalui produk unggulan MNC Asset Management. Komitmen membersamai langkah investor memperbesar margin profitnya menjadi vital peranannya di tengah ketidakpastian global akibat gejolak di Timur Tengah belakangan ini.

"Tahun kemarin itu kami bertumbuh dan stabil, dan tahun ini pun kami juga akan memiliki tema bertumbuh dan stabil terhadap pengelolaan produk kami. Sehingga ketika investor yang menyimpan atau melakukan investasi di produk-produk reksa dana kami, itu puas dengan hasil atau imbal hasil yang kami berikan," katanya.