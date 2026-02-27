Jangan Lewatkan! Yuk Simak IG Live MNC Asset Management X Surya Fajar Sekuritas, Menikmati Berkah Dari Hasil Investasi Syariah

JAKARTA - Dalam rangka bulan suci Ramadan, MNC Asset Management berkolaborasi dengan Surya Fajar Sekuritas (SF Sekuritas) menggelar Instagram Live dengan tema “Menikmati Berkah Dari Hasil Investasi Syariah” pada Jumat (27/2/2026) pukul 15.00 WIB di Instagram @mncasset dan @sfast.official

Kegiatan ini menghadirkan Direktur MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat yang akan membahas secara komprehensif mengenai investasi reksa dana syariah. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi serta pemahaman masyarakat terkait investasi syariah, khususnya reksa dana syariah, sebagai salah satu instrumen yang dikelola sesuai prinsip-prinsip syariat Islam.

Melalui IG Live ini, masyarakat akan mendapatkan penjelasan mengenai konsep dasar investasi syariah, keunggulan reksa dana syariah dibandingkan instrumen lainnya, hingga panduan dalam memilih produk yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan.

Ipan Samuel Hutabarat menyampaikan, “Momen Ramadan menjadi momen yang tepat untuk berbagi edukasi mengenai investasi syariah. Kami ingin masyarakat memahami bahwa reksa dana syariah tidak hanya dikelola sesuai prinsip syariat Islam, tetapi juga memiliki potensi yang kompetitif sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.”

Sementara itu, Business Development Surya Fajar Sekuritas Yefta Djunarjanto menambahkan melalui kolaborasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai investasi reksa dana syariah, sehingga investor dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri.