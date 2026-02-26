MNC Asset Management Raih 5 Penghargaan di Acara Best Mutual Fund Awards 2026

JAKARTA - MNC Asset Management kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih lima penghargaan dalam acara Best Mutual Fund Awards 2026 yang diselenggarakan oleh Investortrust.id dan Infovesta Utama. Acara penghargaan ini diselenggarakan secara langsung di Jakarta pada Rabu (25/2/2026).

Pada acara penghargaan ini, produk reksa dana pasar uang MNC Dana Lancar berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu kategori Pasar Uang Periode 1 Tahun, 3 Tahun, dan 5 Tahun untuk Aset di atas Rp100 miliar-Rp500 miliar.

Sementara itu, produk reksa dana pendapatan tetap MNC Dana Likuid memperoleh dua penghargaan pada kategori Pendapatan Tetap Periode 3 Tahun dan 5 Tahun untuk Aset di atas Rp100 miliar-Rp500 miliar.

Sebagai produk unggulan, MNC Dana Lancar dan MNC Dana Likuid telah hadir lebih dari 19 tahun di pasar modal Indonesia. Konsistensi kinerja kedua produk tersebut menjadi bukti komitmen MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi terpercaya dan profesional.

Direktur MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi menyampaikan bahwa pencapaian ini merupakan wujud konsistensi dan dedikasi perusahaan dalam mengelola dana investasi secara profesional.

“Saya mewakili manajemen MNC Asset Management mengucapkan terima kasih atas kepercayaan nasabah dan mitra Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) terhadap MNC Asset Management khususnya produk MNC Dana Likuid dan MNC Dana Lancar. Raihan lima penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kinerja, konsistensi, dan kualitas pengelolaan investasi reksa dana. Ini juga membuktikan bahwa MNC Asset Management mampu menghadirkan produk yang kompetitif dan terpercaya di tengah dinamika pasar,” ujar Dimas.

Sementara itu, Direktur MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat menambahkan bahwa penghargaan ini semakin memperkuat rekam jejak perusahaan sebagai Manajer Investasi yang konsisten berprestasi.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dalam mengelola portofolio secara disiplin dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan pasar namun tetap mengutamakan manajemen risiko serta peraturan yang berlaku. Ini juga menjadi penghargaan ke-66 bagi MNC Asset Management sejak tahun 2010, yang menunjukkan konsistensi kami dalam menjaga kualitas dan performa produk dari tahun ke tahun,” tutur Ipan.