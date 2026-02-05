Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Edukasi Investasi, MNC Asset Management: Reksa Dana Tetap Relevan di Tengah Volatilitas Pasar

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |07:47 WIB
Edukasi Investasi, MNC Asset Management: Reksa Dana Tetap Relevan di Tengah Volatilitas Pasar
Edukasi Investasi, MNC Asset Management: Reksa Dana Tetap Relevan di Tengah Volatilitas Pasar
A
A
A

MEDAN - Di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global dan dinamika pasar keuangan yang penuh tantangan, MNC Asset Management bersama Bank Neo Commerce menggelar seminar edukasi investasi bagi nasabah. 

Kegiatan bertajuk “Embrace The Uncertainty, Seize The Opportunity” ini berlangsung di Kantor Cabang Bank Neo Commerce Medan, Jalan Glugur, Kecamatan Medan Petisah, Rabu (4/2/2026).

Managing Director MNC Asset Management Dimas Aditya Ariadi mengatakan, edukasi investasi menjadi langkah penting agar masyarakat tetap mampu mengelola aset secara optimal meski pasar sedang bergejolak.

"Produk reksa dana masih relevan sebagai solusi investasi di tengah volatilitas pasar, selama disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing nasabah," katanya.

Dia juga menyoroti kolaborasi dengan Bank Neo Commerce sebagai bank digital yang menjadi salah satu dari 19 agen penjual reksa dana berbasis perbankan digital di Indonesia. Dimas berharap kerja sama tersebut dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi nasabah.

Melalui seminar ini, nasabah diajak untuk memandang ketidakpastian bukan sebagai hambatan, melainkan peluang untuk mengembangkan aset melalui instrumen investasi yang aman, nyaman, dan terukur.
 

(Dani Jumadil Akhir)

