HOME FINANCE MARKET UPDATE

Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |17:41 WIB
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Webinar Sekolah Pasar Modal
MNC Asset Management (Foto: Okezone)
A
A
A

SURABAYA – Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) Jawa Timur bersama MNC Asset Management cabang Surabaya mengadakan Seminar Sekolah Pasar Modal yang berfokus pada edukasi reksa dana, pada Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini diselenggarakan secara online, dengan tujuan memperluas wawasan masyarakat mengenai investasi di pasar modal, khususnya reksa dana. Ini merupakan komitmen 
MNC Asset Management dalam mendukung edukasi keuangan serta Ruang Literasi.

Webinar ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan yang ingin mengenal lebih jauh dunia investasi. Dalam sesi ini, para peserta memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai dasar-dasar investasi reksa dana.

Rezha Pahlafi, Branch Manager MNC Asset Management Surabaya yang menjadi narasumber, menyampaikan bahwa masyarakat perlu memahami manfaat dan kemudahan berinvestasi di reksa dana.

“Reksa dana dapat menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin mulai berinvestasi dengan modal kecil risiko yang terdiversifikasi. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran investasi di kalangan masyarakat Jawa Timur dan membantu mereka mengelola keuangannya secara bijak kedepannya,” ujar Rezha.

Sementara itu, Dyan Fajar Mahardika, Deputi Kepala Wilayah Jawa Timur Bursa Efek Indonesia, menegaskan pentingnya literasi keuangan dalam menciptakan kebiasaan investasi yang berkelanjutan.

 

1 2
