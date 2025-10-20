Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah

JAKARTA - MNC Asset Management, salah satu unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berkolaborasi dengan IDX Islamic dalam Instagram live dengan tema “Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah” pada hari Senin, 20 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.

Dalam Instagram live tersebut dengan narasumber Al Gifari Hasnul dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan akan dipandu oleh Senior Relationship Manager Syariah MNC Asset Management Dini Endang Saparini.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan produk reksa dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai tujuan finansial.

"Dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik pada investasi syariah, khususnya reksa dana syariah, penting bagi kami untuk terus memberikan edukasi yang mendalam dan mudah dipahami. Dengan IG Live ini kami akan mengupas tuntas tentang reksa dana syariah," kata Dini.