Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |10:26 WIB
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
Saksikan IG Live MNC Asset Management-IDX Islamic: Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah
A
A
A

JAKARTA - MNC Asset Management, salah satu unit usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berkolaborasi dengan IDX Islamic dalam Instagram live dengan tema “Kupas Tuntas Keunggulan Reksa Dana Syariah” pada hari Senin, 20 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB. Kegiatan ini dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025.

Dalam Instagram live tersebut dengan narasumber Al Gifari Hasnul dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia dan akan dipandu oleh Senior Relationship Manager Syariah MNC Asset Management Dini Endang Saparini.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus memberikan panduan praktis tentang bagaimana memanfaatkan produk reksa dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai tujuan finansial.

"Dengan semakin banyaknya masyarakat yang tertarik pada investasi syariah, khususnya reksa dana syariah, penting bagi kami untuk terus memberikan edukasi yang mendalam dan mudah dipahami. Dengan IG Live ini kami akan mengupas tuntas tentang reksa dana syariah," kata Dini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/622/3177294/mnc_asset_management-1M5H_large.jpg
MNC Asset Management dan BJB Sekuritas Sinergi Perluas Akses Investasi Reksa Dana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175023/mnc_asset_management-MXcD_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Asset Management X Andhika Widjojo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/278/3173653/mnc_asset_management-QVzq_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan di Acara Best Sharia Awards 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173566/mnc_asset_management-pjcs_large.jpg
MNC Asset Management Jadi Bukti Nyata, Penghargaan Dorong Pertumbuhan Investasi Syariah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173548/mnc_asset_management-c6Jh_large.jpg
MNC Asset Management Raih Penghargaan Best Sharia Awards 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/278/3162226/mnc_asset_management-shmI_large.jpg
Edukasi Reksa Dana, MNC Asset Management dan IDX Jawa Timur Gelar Sekolah Pasar Modal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement