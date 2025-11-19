Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Asset Management Dorong Literasi Keuangan di Seminar Nasional Perbanas Institute 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |14:40 WIB
MNC Asset Management Dorong Literasi Keuangan di Seminar Nasional Perbanas Institute 2025
MNC Asset Management (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Asset Management turut memperkuat upaya peningkatan literasi keuangan melalui partisipasinya pada Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2025, yang mengangkat tema “Transformasi Digital Banking dan Tantangan ESG (Environmental, Social, and Governance): Strategi Keuangan Berkelanjutan.”

Acara yang digelar secara hybrid di Gedung Perbanas Institute, Jakarta (19/11/2025) ini menghadirkan berbagai praktisi yang membahas tantangan serta peluang di industri keuangan modern. Partisipasi MNC Asset Management menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan dan investasi yang berkelanjutan.

Acara yang berlangsung secara hybrid di Gedung Perbanas Institute, Jakarta pada Rabu (19/11/2025) ini membahas peluang dan tantangan yang muncul seiring pesatnya perkembangan industri keuangan digital serta tuntutan penerapan prinsip ESG. Partisipasi MNC Asset Management menjadi bagian penting dalam memperluas pemahaman publik terkait pengelolaan keuangan dan investasi berkelanjutan.

Direktur MNC Asset Management, Dimas Aditya Ariadi, menegaskan pentingnya literasi keuangan di tengah transformasi digital yang semakin cepat. Ia menambahkan bahwa tanpa literasi keuangan yang memadai, masyarakat akan kesulitan dalam mengambil keputusan finansial yang tepat, termasuk dalam memilih instrumen investasi yang sesuai.

“Di Era Transformasi Digital Banking, tantangan ESG & keuangan berkelanjutan, penting untuk mempersiapkan keamanan Transformasi Digital Banking, implementasi ESG sesuai standar & Keuangan berkelanjutan untuk stabilitas jangka Panjang guna menghadapi kondisi Global yg volatile," kata Dimas.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
