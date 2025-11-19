Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Perubahan harga dalam dunia pasar modal sangat cepat berubah. Dalam hitungan detik, harga bisa berfluktuasi signifikan. Trader perlu membuat keputusan cepat dan memahami mekanisme perdagangan di pasar saham agar dapat menentukan keberhasilan aktivitas trading-nya.

Bagi trader pemula, istilah seperti bid dan offer mungkin terdengar asing dan membingungkan. Padahal, hal tersebut sangat penting untuk dipahami agar Anda bisa mengeksekusi transaksi dengan tepat sesuai kondisi pasar.

Angka yang terdapat dalam kedua kolom tersebut juga cepat berganti sesuai dengan fluktuasi transaksi emiten saham tersebut. Semakin tinggi fluktuasi saham maka semakin cepat pula perubahan angka pada kolom bid dan offer-nya. Lantas, bagaimana cara memahami pola pergerakan bid dan offer dalam saham?