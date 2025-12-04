Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |15:53 WIB
Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera dilanda bencana alam yang meninggalkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memerlukan penanganan darurat, tetapi juga dukungan berkelanjutan untuk membantu proses pemulihan.

Melalui pendekatan filantropi syariah, investor kini memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara lebih terarah dan berkelanjutan dalam membantu pemulihan serta pemberdayaan masyarakat yang terdampak bencana.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran investasi syariah dalam mendorong aksi kemanusiaan, MNC Sekuritas menghadirkan ruang edukasi yang membahas bagaimana filantropi dapat diintegrasikan ke dalam instrumen pasar modal secara efektif dan sesuai prinsip syariah.

Melalui edukasi yang tepat, investor dapat melihat bahwa kontribusi sosial tidak hanya dilakukan melalui donasi langsung, tetapi juga melalui instrumen keuangan yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187727/mnc_sekuritas-3mQs_large.jpg
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183/mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722/mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489/mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282/mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183112/mnc_sekuritas-I2Qh_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sekuritas x BEI Jawa Tengah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement