Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah wilayah di Sumatera dilanda bencana alam yang meninggalkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini tidak hanya memerlukan penanganan darurat, tetapi juga dukungan berkelanjutan untuk membantu proses pemulihan.

Melalui pendekatan filantropi syariah, investor kini memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara lebih terarah dan berkelanjutan dalam membantu pemulihan serta pemberdayaan masyarakat yang terdampak bencana.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peran investasi syariah dalam mendorong aksi kemanusiaan, MNC Sekuritas menghadirkan ruang edukasi yang membahas bagaimana filantropi dapat diintegrasikan ke dalam instrumen pasar modal secara efektif dan sesuai prinsip syariah.

Melalui edukasi yang tepat, investor dapat melihat bahwa kontribusi sosial tidak hanya dilakukan melalui donasi langsung, tetapi juga melalui instrumen keuangan yang memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat terdampak bencana.