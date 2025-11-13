Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan.

Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Berinvestasi saham bisa menjadi salah satu cara untuk memenuhi tujuan keuangan di masa depan. Satuan pembelian saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah minimal 1 lot atau setara dengan 100 lembar saham. Saat ini ada banyak sekali pilihan saham yang harganya murah, tidak mengherankan jika semakin banyak orang yang menginvestasikan uangnya demi membeli saham.

Banyak investor atau trader pemula yang tergiur dengan harga saham yang tergolong murah atau terjangkau, tetapi saham yang dipilih ternyata kurang tepat, sehingga tidak membawa keuntungan. Ada kalanya hal ini terkait dengan pengetahuan mengenai analisis fundamental maupun teknikal dari valuasi emiten tersebut.

Lantas, bagaimana cara memilih saham yang berpotensi membawa keuntungan meskipun harganya terbilang murah?