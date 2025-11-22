Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic

MEDAN - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan dari berbagai ajang penghargaan.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Susy Meilina, MNC Sekuritas meraih dua penghargaan korporasi dari IDX Islamic dalam Program Dare to Invest 2025. Dua penghargaan tersebut yaitu IDX Islamic Dare to Invest 2025 kategori “AB SOTS Mitra Penyelenggara Terbaik” serta Penggiat Filantropi Pasar Modal Syariah 2025 kategori “AB SOTS Terbaik”. Penyerahan penghargaan dilakukan bertepatan dengan acara puncak Medan Sharia Investor City (MAINSTORY) 2025, yang menjadi momentum seremoni dari rangkaian program edukasi syariah pada Jumat (21/11/2025).

Selain itu, Kantor Perwakilan BEI Sulawesi Tenggara mencatat prestasi dengan meraih penghargaan "Kantor Perwakilan BEI Terbaik" dan Galeri Investasi BEI binaan MNC Sekuritas yaitu IAIN Kendari juga meraih penghargaan kategori "Galeri Investasi Syariah Terbaik" dalam program IDX Islamic Dare to Invest.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen dalam keterangan tertulisnya menyampaikan ungkapan syukur atas apresiasi yang diberikan kepada MNC Sekuritas. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi juga cerminan dari komitmen jangka panjang untuk menciptakan solusi investasi syariah secara masif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa pangsa pasar modal syariah di Indonesia akan terus tumbuh dan Perseroan ingin menjadi bagian aktif dalam pertumbuhan tersebut untuk terus memperluas jangkauan edukasi syariah, mendorong partisipasi investor, dan memperkuat ekosistem investasi syariah di Indonesia,” tulis Afen.