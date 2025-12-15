Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio

Portofolio yang terencana dapat menjadi salah satu kunci untuk menghadapi pasar yang penuh dinamika di tahun mendatang. Rebalancing portofolio membantu investor menjaga keseimbangan antara risiko, peluang, dan hasil investasi. Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan kembali alokasi portofolio agar tetap sejalan dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.

Seiring berjalannya waktu, kinerja masing-masing instrumen dapat berubah sehingga sebagian investasi tidak lagi sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu, rebalancing penting dilakukan untuk menjaga portofolio tetap teratur sekaligus mengendalikan risiko berlebihan akibat perubahan pasar. MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) manfaat rebalancing portofolio, yaitu:

1. Pertahankan Risiko yang Diinginkan

Rebalancing membantu Anda sebagai investor untuk menjaga tingkat risiko portofolio sesuai dengan toleransi risikonya masing-masing. Jika kinerja satu jenis aset lebih baik dari yang lain, alokasi aset dapat berubah, dan risiko portofolio pun dapat meningkat.