Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |16:34 WIB
Tips MotionTrade: 3 Manfaat Rebalancing Portofolio
Tips Motiontrade (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Portofolio yang terencana dapat menjadi salah satu kunci untuk menghadapi pasar yang penuh dinamika di tahun mendatang. Rebalancing portofolio membantu investor menjaga keseimbangan antara risiko, peluang, dan hasil investasi. Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan kembali alokasi portofolio agar tetap sejalan dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.

Seiring berjalannya waktu, kinerja masing-masing instrumen dapat berubah sehingga sebagian investasi tidak lagi sesuai dengan tujuan awal. Oleh karena itu, rebalancing penting dilakukan untuk menjaga portofolio tetap teratur sekaligus mengendalikan risiko berlebihan akibat perubahan pasar. MotionTrade telah merangkum 3 (tiga) manfaat rebalancing portofolio, yaitu:

1. Pertahankan Risiko yang Diinginkan

Rebalancing membantu Anda sebagai investor untuk menjaga tingkat risiko portofolio sesuai dengan toleransi risikonya masing-masing. Jika kinerja satu jenis aset lebih baik dari yang lain, alokasi aset dapat berubah, dan risiko portofolio pun dapat meningkat. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187813/mnc_sekuritas-NhFT_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187727/mnc_sekuritas-3mQs_large.jpg
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183/mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722/mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489/mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282/mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement