Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk. MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Investasi kini bukan hal yang sulit dilakukan semenjak hadirnya aplikasi investasi yang bisa diakses secara digital. Sayangnya, aktivitas investasi yang tidak diiringi dengan konsistensi bisa berujung pada sia-sia.

Kegagalan untuk konsisten justru lebih sering datang dari psikologi dan kebiasaan, seperti rasa takut rugi, dorongan ikut tren, atau tidak punya rencana investasi yang jelas.

Konsistensi sangat membantu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam berinvestasi reksa dana.

MNC Sekuritas bersama Ciptadana Asset Management akan membahas penyebab umum kegagalan dalam membangun disiplin finansial dan bagaimana cara untuk memperbaikinya lewat strategi sederhana yang bisa diterapkan oleh siapa pun.