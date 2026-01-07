Siapa Pemilik Maskapai Baru Mukhtara Air yang Resmi Beroperasi di Indonesia?

Siapa pemilik maskapai baru Mukhtara Air yang resmi beroperasi di Indonesia? (Foto: okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Siapa pemilik maskapai baru Mukhtara Air yang resmi beroperasi di Indonesia?

Menurut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Mukhtara Air mengajukan Air Operator Certificate (AOC) sekaligus izin rute operasional. Adapun rute yang diajukan Mukhtara Air saat ini adalah Bandara Jakarta - Madinah, Jakarta - Jeddah, Surabaya - Madinah, dan Surabaya - Jeddah.

"Belum tahu seminggu mereka akan terbang berapa kali. Itu masuknya pesawat regular, bukan carter. Ini pakai pesawat wide body, agar bisa terbang jauh," ujar Menhub.

Maskapai penerbangan ini dimiliki Manazil Al Mukhtara Company Holding, perusahaan yang berbasis di Madinah yang mengkhususkan pada layanan haji, umrah, dan perhotelan internasional.

Iinvestasi besar di sektor penerbangan Indonesia, maskapai ini akan beroperasi sebagai maskapai layanan penuh yang menawarkan layanan standar internasional untuk para peziarah dan penumpang umum.