Tips MotionTrade: 4 Cara Menyusun Resolusi Keuangan di Awal Tahun

Tahun baru menjadi momen yang tepat untuk membuat berbagai rencana dan resolusi. Resolusi mencakup banyak aspek kehidupan, salah satunya adalah resolusi keuangan. Resolusi keuangan memiliki peran penting dalam membantu Anda mencapai kestabilan dan tujuan finansial berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. Anda dapat menentukan prioritas, mengelola pengeluaran, serta merencanakan masa depan secara lebih terstruktur.

Resolusi keuangan juga membantu Anda mengantisipasi risiko seperti inflasi, kondisi darurat, atau ketidakstabilan ekonomi yang dapat memengaruhi keamanan finansial. MotionTrade telah merangkum 4 (empat) cara menyusun resolusi keuangan, yaitu:

1. Mengevaluasi Resolusi Keuangan Tahun Sebelumnya

Langkah awal yang bisa Anda lakukan sebelum menyusun resolusi keuangan tahun baru adalah mengevaluasi resolusi keuangan tahun lalu. Dengan mempelajari pengalaman tahun lalu, Anda dapat menyesuaikan resolusi keuangan tahun ini agar lebih relevan. Hal ini membuat resolusi tahun baru Anda menjadi lebih terarah.