Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |12:01 WIB
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAMNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan dikenal sebagai perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi serta meraih berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

MNC Sekuritas memfasilitasi kegiatan studi banding dan diskusi strategis bersama Galeri Investasi Syariah (GIS) BEI IAIN Kendari yang berlangsung di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta pada Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal, Direktur Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari Sumiyadi,

Dosen IAIN Kendari Dewi Inayatul Sakinah, Penata Layanan Operasional IAIN Kendari Muh. Kurniawan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Rahayu Lestari, serta Kepala Galeri Investasi sekaligus Pembina KSPM FEB Universitas Nasional Wahyu Mulyadi.

Dinahkodai oleh Susy Meilina, MNC Sekuritas mendukung pelaksanaan studi banding dan pengembangan Galeri Investasi di lingkungan pendidikan. Pertemuan berlangsung produktif dengan fokus utama pada pengembangan ekosistem literasi pasar modal. Dalam sesi benchmarking, kedua kampus saling bertukar informasi mengenai pengelolaan Galeri Investasi. Sesi ini memberikan wawasan berharga bagi kedua pihak terkait peningkatan efektivitas operasional, penguatan kolaborasi dengan fakultas, hingga perancangan inovasi program kerja.

Selain itu, kesempatan ini turut dimanfaatkan untuk menjajaki peluang kerja sama lanjutan dalam pengembangan Galeri Investasi dan edukasi pasar modal, khususnya untuk wilayah Kendari dan Jakarta. Pembahasan mencakup inisiasi program baru, penguatan capaian prestasi, sesi sharing terkait tantangan operasional, serta rencana penyelenggaraan seminar nasional sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185183/mnc_sekuritas-Lhgj_large.jpg
Konsisten dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah, MNC Sekuritas Raih Penghargaan dari IDX Islamic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184722/mnc_sekuritas-lCfu_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas! Investasi Itu Gampang, yang Susah Konsisten, Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184489/mnc_sekuritas-9KMr_large.jpg
Daftar Webinar Gratis MNC Sekuritas The Hidden Game, Strategi Trader Profesional di Balik Bid dan Offer 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183282/mnc_sekuritas-psaU_large.jpg
Kupas Tuntas Tips Pilih Saham Murah bersama MNC Sekuritas di IG Live Sore Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183112/mnc_sekuritas-I2Qh_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sekuritas x BEI Jawa Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182819/mnc_sekuritas-86Hq_large.jpg
Ikuti Promo Semarak 11.12 dari Panin Asset Management di MotionTrade, Ada Cashback Menanti
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement