Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan dikenal sebagai perusahaan sekuritas yang memiliki reputasi serta meraih berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

MNC Sekuritas memfasilitasi kegiatan studi banding dan diskusi strategis bersama Galeri Investasi Syariah (GIS) BEI IAIN Kendari yang berlangsung di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta pada Rabu (3/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal, Direktur Galeri Investasi Syariah IAIN Kendari Sumiyadi,

Dosen IAIN Kendari Dewi Inayatul Sakinah, Penata Layanan Operasional IAIN Kendari Muh. Kurniawan, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional Rahayu Lestari, serta Kepala Galeri Investasi sekaligus Pembina KSPM FEB Universitas Nasional Wahyu Mulyadi.

Dinahkodai oleh Susy Meilina, MNC Sekuritas mendukung pelaksanaan studi banding dan pengembangan Galeri Investasi di lingkungan pendidikan. Pertemuan berlangsung produktif dengan fokus utama pada pengembangan ekosistem literasi pasar modal. Dalam sesi benchmarking, kedua kampus saling bertukar informasi mengenai pengelolaan Galeri Investasi. Sesi ini memberikan wawasan berharga bagi kedua pihak terkait peningkatan efektivitas operasional, penguatan kolaborasi dengan fakultas, hingga perancangan inovasi program kerja.

Selain itu, kesempatan ini turut dimanfaatkan untuk menjajaki peluang kerja sama lanjutan dalam pengembangan Galeri Investasi dan edukasi pasar modal, khususnya untuk wilayah Kendari dan Jakarta. Pembahasan mencakup inisiasi program baru, penguatan capaian prestasi, sesi sharing terkait tantangan operasional, serta rencana penyelenggaraan seminar nasional sebagai bentuk kolaborasi berkelanjutan.