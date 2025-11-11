Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikuti Promo Semarak 11.12 dari Panin Asset Management di MotionTrade, Ada Cashback Menanti

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |11:00 WIB
Ikuti Promo Semarak 11.12 dari Panin Asset Management di MotionTrade, Ada <i>Cashback</i> Menanti
MotionTrade (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas berkomitmen untuk mendukung penciptaan investor baru di pasar modal, baik investor saham maupun investor reksa dana.

MNC Sekuritas bersama Panin Asset Management berkolaborasi dalam promo “Semarak 11.12” di aplikasi online trading MotionTrade. Total bonus cashback dari promo ini hingga Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Adapun syarat untuk mengikuti promo ini sangat mudah.

Investor wajib melakukan salah satu pembelian produk reksa dana Panin Asset Management senilai minimum Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) di aplikasi MotionTrade. Produk Panin Asset Management yang diikutsertakan dalam promo ini adalah:

* Panin Dana Liquid (PDL)
* Panin Dana Pendapatan Utama (PDPU)
* Panin Dana Sri Kehati Kelas A (PDSK)
* Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh (PDIB)

Investor berkesempatan untuk mendapatkan bonus cashback berupa unit penyertaan reksa dana Panin Dana Likuid senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), berlaku kelipatan hingga maskimum Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per nasabah. Untuk mendapatkan bonus maksimum, nasabah dapat bertransaksi kelipatan Rp1.000.000 hingga mencapai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama periode program berlangsung. 

 

Telusuri berita finance lainnya
